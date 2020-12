Destiny 2: l'update per PS5 e Xbox Series X/S reinstallerà l'intero gioco

Bungie fornisce delle importanti indicazioni a tutti i Guardiani su PlayStation 5 e Xbox Series X/S che attendono l'arrivo dell'update nextgen di Destiny 2 che accompagnerà l'aggiornamento 3.0.1 del kolossal sparatutto su tutte le piattaforme.

Come avvenuto al lancio di Destiny 2 Oltre la Luce, la prossima "patch maggiore" comporterà una profonda riorganizzazione dei dati riversati su disco. In conseguenza di questa importante modifica dei file di installazione, i possessori di una console di nuova generazione che hanno già installato la versione retrocompatibile di Destiny 2 si vedranno costretti a effettuare il download dell'intero gioco, seppur attraverso le consuete modalità utilizzate da Sony e Microsoft per gestire gli aggiornamenti.

Secondo quanto precisato dalla software house statunitense, la patch 3.0.1 di Destiny 2 sarà di minore entità su PC (1,5 GB), PS4 (2,09 GB) e Xbox One (2,35 GB), ma richiederà la reinstallazione completa dello sparatutto su PlayStation 5 (67 GB) e Xbox Series X/S (70 GB). Le ottimizzazioni apportate da Bungie, oltretutto, obbligheranno chi si è servito fino ad oggi di un hard disk esterno per giocare al titolo in retrocompatibilità di utilizzare, questa volta, l'SSD interno della propria console nextgen.

Una volta completata questa operazione, il ritorno dei Guardiani sulla Torre dell'Ultima Città sarà accompagnato da un gradito boost prestazionale che passerà per l'aumento della risoluzione fino a 4K (o 1080p su Xbox Series S) e del framerate a 60fps nelle attività PvE o a 120fps nel Crogiolo, con l'aggiunta dell'opzione per la regolazione del FOV (Field of View) e dei già noti benefici nella rapidità dei tempi di caricamento.