Destiny 2: con l'uscita di Shadowkeep arriveranno le prime modifiche al cross-save

Mancano solo pochi giorni al debutto ufficiale del cross-save in Destiny 2 e, grazie ad un lungo post sul sito ufficiale, Bungie ha svelato tutti i cambiamenti che coinvolgeranno tale funzionalità all'uscita dell’espansione Ombre dal Profondo.

La possibilità di condividere il salvataggio con altre piattaforme non godrà dei vantaggi in arrivo il prossimo ottobre e bisognerà attendere un po’ prima di poter approfittare dei contenuti gratuiti di Destiny New Light. Il prossimo mercoledì, col lancio del cross-save, bisognerà essere in possesso del gioco per poterci giocare su altre piattaforme (per chi gioca su console non dovrebbe essere un problema provare il titolo su PC, dal momento che è stato regalato tempo fa su Battle.net). I contenuti del primo anno saranno infatti gratuiti solo dal 1 ottobre 2019 e chiunque non disponga di una copia di gioco o DLC su altre piattaforme non potrà usufruire dei vantaggi del cross-save. Discorso simile vale per le singole espansioni, infatti se siete in possesso delle espansioni solo su console e non su PC, su questa specifica versione non solo non potrete avviare le attività a pagamento, ma i drop saranno di livello molto più basso e in linea con quello dei possessori della versione base del gioco.

Tutto ciò sarà completamente stravolto al debutto di New Light, quando molti contenuti saranno gratuiti per tutti, incluse le aree di pattuglia della Luna e della Riva Contorta. Ciò significa che anche non possedendo tutti i contenuti potrete comunque godervi il gioco su altre piattaforme.

Ad accompagnare la notizia vi è poi l’annuncio di un nuovo contest dedicato ai guardiani più attenti al proprio aspetto. Periodicamente, infatti, Bungie terrà un concorso che premierà i giocatori con il personaggio più curato esteticamente con uno speciale emblema ispirato ad Eva Levante, NPC che nel primo capitolo era il punto di riferimento per gli Shader.

