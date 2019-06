Destiny 2: gli utenti PC e Google Stadia non potranno giocare insieme

Nel consueto appuntamento settimanale con i lettori del proprio sito ufficiale, i ragazzi di Bungie fanno definitivamente chiarezza su un particolare dettaglio riguardante la versione Google Stadia di Destiny 2.

Secondo quanto illustrato dagli autori di Bellevue attraverso la scheda dedicata alle domande e alle risposte su New Light e sull'espansione Ombre dal Profondo, chi deciderà di affrontare i nemici del Viaggiatore indossando i panni dei Guardiani di Destiny 2 su Google Stadia non potranno accedere alle medesime lobby della versione PC.

Bungie conferma così che la nuova edizione di Destiny 2 su Stadia avrà una propria base di utenti. In compenso, alla commercializzazione stand alone di Shadowkeep, prevista per il 17 settembre di quest'anno, sarà comunque possibile accedere alla preannunciata funzionalità di cross-save su tutte le piattaforme e riuscire, così facendo, a proseguire la propria avventura contro gli invasori alieni del Sistema Solare ed evolvere la Luce e gli equipaggiamenti del proprio Guardiano digitale indipendentemente dal sistema d'elezione.

Su queste pagine trovate un nostro articolo di approfondimento con tutti i dettagli sul cross-save e sui contenuti di New Light, la versione gratuita di Destiny 2 attesa in uscita su PC, PS4, Xbox One in coincidenza con il lancio di Ombre dal Profondo e prevista successivamente su Google Stadia.