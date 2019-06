Destiny 2: gli utenti segnalano la presenza nel gioco di sussurri misteriosi

Sul sempre attivissimo portale Reddit, si è recentemente creato un certo fermento all'interno della community di Destiny 2. A scatenarne la curiosità, un video gameplay all'interno del quale è possibile udire dei misteriosi sussurri.

Il filmato in questione è stato pubblicato dall'utente "MP Slowy" sul proprio canale Youtube: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news. Di brevissima durata, quest'ultimo ha attirato la curiosità degli altri giocatori poichè nei secondi finali è possibile dire alcuni sussurri misteriosi, che sembrano ripetere la frase "I saw what happened" - "Ho visto ciò che è accaduto". Man mano che la discussione si ampliava, il thread su Reddit ha visto aggiungersi alla lista dei commenti degli utenti anche un intervento da parte del Community Manger di Bungie, noto sulla piattaforma con il nickname di "Cozmo23". Come potete verificare in calce, tuttavia, quest'ultimo si è limitato a postare un sorriso sornione, senza fornire spiegazioni od ulteriori dettagli su questo strano avvistamento. Anche voi avete udito delle strane voci all'interno di questa particolare area di gioco di Destiny 2?



Vi ricordiamo che a brevissimo prenderà il via all'interno del gioco la nuova Stagione della Ricchezza. Nel corso dei prossimi giorni sono inoltre attese novità in merito all'Anno 3 di Destiny 2.