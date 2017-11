Destiny 2: le vendite digitali superano quelle delle copie fisiche

è stato il gioco retail più venduto a settembre negli Stati Uniti ma lo sparatuttosembra aver segnato anche un nuovo record per quanto riguarda le vendite digitali su PlayStation Store e Xbox Store.

Activision fa sapere che "oltre il 50% delle copie su console sono state vendute in formato digitale, segnando un nuovo record per la nostra compagnia". Un dato superiore rispetto alla media degli altri principali Tripla A del 2017, per i quali le vendite digitali si sono assestate intorno al 30%, come segnalato da VentureBeat.

Il publisher si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti e Bungie continuerà a lavorare per supportare il gioco con nuovi contenuti. Il primo DLC, La Maledizione di Osiride, uscirà il 5 dicembre su tutte le piattaforme.