Destiny 2: vendite in digitale da record su console

Secondo quanto riportato da SuperData,, disponbile da ieri anche su PC, ha registrato il lancio con il maggiore numero di vendite digitali su console di sempre.

Tra le altre performance degne di nota, troviamo quelle di PlayerUknown's Battlegrounds, che è riuscito a fare meglio di CrossFire e Divinity: Original Sin II. Il gioco di ruolo targato Larian Studios ha venduto in tutto 660.000 unità digitali nel suo primo mese di vita, accostandosi ai numeri fatti registrare, per esempio, da NieR: Automata nello stesso arco di tempo.

Il mercato digitale, in generale, continua a crescere in maniera importante: a settembre 2017 c'è stato un aumento del 15% delle vendite rispetto all'anno precedente. Di seguito, vi riportiamo le classifiche di vendita in digitale su PC, console e mobile riguardanti il mese di settembre.

PC

League of Legends Fantasy Westward Journey Online II Dungeon Fighter Online PlayerUnknown’s Battlegrounds Crossfire World of Warcraft World of Tanks Divinity: Original Sin 2 Overwatch Counter-Strike: Global Offensive

Console

Destiny 2 FIFA 18 NBA 2k18 Grand Theft Auto V FIFA 17 Battlefield 1 Madden NFL 18 Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Infinite Warfare Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Mobile

Fantasy Westward Journey Honour of Kings Clash Royale Monster Strike Fate/Grand Order Candy Crush Saga Clash of Clans Dragon Chronicles Lineage 2 Revolution Lineage M

A proposito di, vi rimandiamo a questo indirizzo per consultare tutti i problemi finora noti per la versione PC dello sparatutto di