Destiny 2: la versione base è accessibile gratis su Google Stadia, anche senza Pro

Bungie e il colosso di Mountain View confermano che la versione base di Destiny 2 sarà accessibile in via del tutto gratuita su Google Stadia. Per giocarlo, quindi, non servirà abbonarsi a Stadia Pro ma basterà iscriversi al servizio in streaming di Google con un account base.

A partire dalle ore 18:00 italiane di giovedì 19 novembre, tutti coloro che desiderano diventare Guardiani e difendere l'Ultima Città dalla piattaforma "su nuvola" di Google Stadia potranno farlo senza alcuna limitazione di sorta. Dopo l'arrivo di Oltre la Luce e del Programma DCV di Destiny 2, la versione free-to-play del kolossal sparatutto di Bungie consente di accedere all'esperienza iniziale e a un discreto set di attività, missioni cooperative, sfide competitive del Crogiolo ed elementi endgame.

Chi vorrà ampliare la propria esperienza, naturalmente, potrà farlo attingendo allo store interno del gioco e al negozio di Google Stadia per acquistare i singoli pacchetti di espansione come quello che ha portato l'Oscurità su Europa con Oltre la Luce.

Chi è abbonato a Stadia Pro, inoltre, avrà tempo fino alla medesima ora di giovedì 19 novembre per riscattare una copia digitale di Destiny 2 The Collection, l'edizione speciale che comprende il titolo base e le due espansioni I Rinnegati e Ombre dal Profondo: l'accesso al titolo continuerà ad essere possibile fino a che si mantiene attivo il proprio abbonamento.