Destiny 2 gratis: la versione base diverrà free to play con il lancio di Shadowkeep?

La sempre attenta community di ResetEra ci informa che i colleghi di Engadget hanno pubblicato per sbaglio lo speciale di Destiny 2 Shadowkeep, l'espansione dello sparatutto sci-fi di Bungie che darà inizio all'Anno 3.

Secondo i rumor emersi nelle ore precedenti all'annuncio della prossima fase ingame di Destiny 2 che avverrà ufficialmente alle ore 19:00 di oggi, 6 giugno, la versione base del kolossal FPS sembrerebbe essere destinata a diventare free to play.

La versione gratuita di Destiny 2 per PC, PS4 e Xbox One, in base al leak, dovrebbe chiamarsi New Light e comprendere tutti i contenuti e gli update dell'Anno 1, permettendoci così di acquistare solo l'espansione Shadowkeep e non l'intero pacchetto di DLC del secondo anno, tra cui Destiny 2: I Rinnegati e il relativo Pass Annuale. Per quanto riguarda il cross-save, la funzione dovrebbe essere prevista solo per le versioni PC e Xbox One.

Stando sempre alle voci di corridoio, Shadowkeep ci porterà sulla Luna per fronteggiare una nuova minaccia rappresentata da una fazione aliena rintanatasi dentro una gigantesca cittadella. A questo punto non ci resta che attendere lo streaming delle ore 19:00 dedicato all'Anno 3 di Destiny 2 per poter scoprire se tutte queste indiscrezioni corrispondano o meno al vero.