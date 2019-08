Destiny 2: il DLC Shadowkeep e la versione New Light subiscono un ritardo

Gli sviluppatori di Bungie annunciano attraverso i propri canali social lo slittamento nella data di lancio della versione gratuita di Destiny 2 New Light e di Shadowkeep, l'espansione Ombre dal Profondo che sancirà l'inizio dell'Anno 3 dello sparatutto sci-fi su PC, PS4 e Xbox One.

Originariamente prevista per il 17 settembre, la nuova data di uscita di New Light e di Shadowkeep avverrà invece martedì 1 ottobre su tutte le piattaforme. Per quanto riguarda la versione destinata all'utenza di Google Stadia non dovrebbero esserci ulteriori rinvii, specie in virtù del fatto che il nuovo servizio in game streaming del colosso di Mountain View, come da programma, dovrebbe aprire i battenti nel corso del mese di novembre.

La versione gratuita di New Light comprenderà tutti i contenuti dell'avventura originaria di Destiny 2 dedicata alla campagna dei Guardiani nella Guerra Rossa e le missioni aggiuntive dell'Anno 1 legate alle espansioni "La Maledizione di Osiride" e "La Mente Bellica", oltre ovviamente a tutti gli aggiornamenti e gli update post-lancio che interessano anche l'attuale versione di Destiny 2.

Per quanto riguarda Ombre dal Profondo, il piano di Bungie era e rimane quello di proporlo come espansione stand alone attraverso un'avventura capace di offrirci un'esperienza di gioco a tutto tondo e una narrazione matura che ci porterà a esplorare una misteriosa arcologia aliena immersa nella regolite argentea della Luna.