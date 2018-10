Destiny 2: al via oggi lo Stendardo di Ferro e la Festa delle Anime Perdute

Bungie e Activision ricordano che a partire dalle 19:00 (ora italiana) di oggi, martedì 16 ottobre, i Guardiani di Destiny 2 potranno prendere parte a due nuovi eventi, ovvero lo Stendardo di Ferro e la Festa delle Anime Perdute.

Stendardo di Ferro

Il nuovo Stendardo di Ferro prenderà il via questa sera alle 19:00 e andrà avanti fino alla stessa ora di martedì 23 ottobre. Bungie ha lavorato duramente per migliorare il sistema di ricompense in base ai feedback ricevuti, ogni taglia offrirà una ricompensa che aumenterà il livello di Potere dei Guardiani. Di seguito, gli incarichi previsti:



Tutto in una settimana: uccisioni ridotte da 250 a 150

Per la precisione: uccisioni ridotte da 100 a 50

Portatore di Luce: uccisioni con le Super ridotte da 25 a 20

Risplendente: Sfere ridotte da 100 a 50

Ferro nel Sangue: completamenti ridotti da 30 a 15

Vittoria del Ferro: partite necessarie per vincere ridotte da 10 a 7

Una volta completati tutti gli incarichi sarà possibile recarsi da Lord Saladin, inoltre durante l'evento si potranno ottenere i Nuclei Prodigiosi in maniera più rapida rispetto al passato.

Festa delle Anime Perdute

L'evento autunnale di Destiny 2 prende il via questa sera proponendo la nuova modalità Orda Foresta Infestata e una nuova quest nella quale saremo chiamati a trovare gli assassini di Maestro Ives. Previste numerose ricompense a tema Halloween, la Festa delle Anime Perdute andrà infatti avanti fino alla fine del mese e resterà attiva durante la festa più brividosa dell'anno...