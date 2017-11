Destiny 2: al via l'ultimo Stendardo di Ferro della prima stagione

E' ufficialmente iniziato il nuovodi, l'ultima della prima stagione e il primo in assoluto per i giocatori su PC. L'evento è attualmente in corso e terminerà martedì 28 novembre alle 10:00, ora italiana.

Lo Stendardo di Ferro di questa settimana si giocherà in Modalità Scontro, completando la Playlist otterrete come di consueto i Pegni da consegnare a Lord Saladin per ottenere gli Engrammi. Ogni giorno Bungie lancerà le Sfide Quotidiane per permettere ai giocatori di ricevere un maggior numero di Pegni, il nuovo Stendardo di Ferro inoltre è l'unica occasione per cercare di guadagnare l'Emblema Sfumature di Radegast.

Maggiori dettagli sulla seconda stagione di Destiny 2 e sulle prossime attività legate allo Stendardo di Ferro verranno annunciate in futuro.