Destiny 2: community ed espansioni, in attesa de La Regina dei Sussurri

Siamo ormai alla vigilia dell'appuntamento con una nuova stagione di Destiny 2, con il team di Bungie che prosegue il suo ricco programma di supporto post lancio alla produzione.

Dopo le espansioni Destiny 2: Ombre dal Profondo e Destiny 2: Oltre la Luce, è ora giunto il momento di una nuova svolta narrativa per la community di Guardiani e Guardiane. La storia di Destiny 2 si prepara infatti a veder sorgere la Regina dei Sussurri, per un arco ludico completamente inedito. In attesa dell'appuntamento con Savathun, la Redazione di Everyeye ha compiuto un passo indietro, per rievocare il percorso evolutivo compiuto dall'opera a firma Bungie.

Dal rapporto tra la software house e i videogiocatori, alla pubblicazione di sempre nuove espansioni, Destiny 2 ha visto crescere e affermarsi una vasta community. Per ripercorrere la storia del titolo, abbiamo confezionato un video dedicato: come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.

In chiusura, vi ricordiamo che la Redazione seguirà in diretta il reveal della nuova Stagione di Destiny 2, in programma proprio per la giornata odierna, martedì 24 agosto: l'invito a raggiungerci sul Canale Twitch di Everyeye è dunque esteso a tutti i Guardiani e le Guardiane in attesa di tornare in azione, vi aspettiamo!