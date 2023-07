Destiny 2 vince l'Accessibility Award al Games for Change Festival 2023

L'Accessibility Award di Games for Change è un premio che viene riconosciuto a un gioco o uno studio che si sia dimostrato in grado di promuovere un significativo avanzamento nell'accessibilità nei videogiochi, allargando la propria base di giocatori e rendendola più inclusiva. Bungie e Destiny 2 sono stati premiati proprio per questo.

Lo studio di Bungie in più di un'occasione ha dimostrato non soltanto di essere attento alla tutela dei propri giocatori, ma anche dei propri impiegati, come nel caso del risarcimento stellare ottenuto per le molestie razziali a un proprio dipendente.

Quest'anno, al Times Center di New York, Bungie e Destiny 2 sono stati insigniti del premio al ventesimo festival organizzato da Games for Change, un'associazione leader che sostiene l'importanza dei videogiochi e di altri media come mezzo di promozione del cambiamento sociale.

Attraverso costanti aggiornamenti e ricerche, lo studio di Destiny 2 è continuamente al lavoro per implementare opzioni di accessibilità che siano rivolte ad una platea quanto più possibile ampia. Basti pensare a piccoli gesti come la rivisitazione delle impostazioni per daltonici nel gioco.



Questo importante riconoscimento, che simboleggia il supporto alla community di sviluppatori e giocatori che utilizzano i giochi per affrontare le sfide del mondo reale, non fa che rafforzare l'operato di Accessibility at Bungie, un'associazione che esiste ormai da tempo per diffondere gli ideali di inclusione, diversità ed equità e assicurarsi che i giochi di Bungie possano essere fruiti da tutti.