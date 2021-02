Destiny 2, la Volta di Vetro torna durante la Stagione 14: primi dettagli da Bungie

L'ultimo settimanale di casa Bungie, per fortuna, non ha portato con sé solo brutte notizie. Oltre all'annuncio del rinvio della grande espansione The Witch Queen al 2022, è arrivata la conferma che la Volta di Vetro, il primo indimenticabile raid affrontato dai guardiani, tornerà in Destiny 2 in versione aggiornata nel corso della Stagione 14.

La Stagione degli Eletti attualmente in corso terminerà l'11 maggio, pertanto possiamo aspettarci il ritorno della Volta di Vetro a partire da quella data. Nel riproporre l'incursione, Bungie intende conservare il feeling dell'originale e al contempo aggiornare l'esperienza con le conquiste ottenute da Destiny 2 in questi anni: aspettatevi quindi un bilanciamento della difficoltà, indispensabile alla luce dei tanti nuovi poteri ed armi disponibili nel gioco, e alcune novità che verranno svelate prossimamente. Bungie ha inoltre già anticipato che entro la fine del 2021 verrà implementata una variante Maestro.

In occasione del lancio della Volta di Vetro rivisitata si svolgerà una nuova World First Race alla quale saranno chiamati a competere i migliori team del mondo, ma questa volta le regole saranno differenti. Dal momento che l'incursione di Venere è ben nota, per vincere non sarà sufficiente completare il raid per primi, bisognerà anche completare una serie di Trionfi specifici.