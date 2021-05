Destiny 2: con la Volta di Vetro tornano anche Mitoclasta Vex e Sorte Fatale

Mancano ancora diversi giorni dal lancio della Volta di Vetro in Destiny 2, lo spratutto Bungie che ha da poco accolto la Stagione del Tecnosimbionte. Anticipando il team di sviluppo, il database del gioco permette già di scoprire quali saranno le armi del raid.

Dando un'occhiata al celebre portale che raccoglie tutte le informazioni sullo shooter in prima persona possiamo infatti notare la presenza del Mitoclasta Vex, lo storico fucile automatico esotico che si potrà sbloccare con un po' di fortuna eliminando Atheon, il boss finale dell'Incursione. Ad accompagnare l'arma esotica troviamo anche alcune delle bocche da fuoco leggendarie come il Sorte Fatale (cannone portatile), Vendetta Hezena (lanciarazzi), Manovra Correttiva (mitragliatrice leggera), Verdetto Raggiunto (fucile a pompa), Visione di Confluenza (fucile da ricognizione) e Vendetta di Praedyth (fucile di precisione). Non è chiaro se il fucile d'assalto manchi per via di un errore del database o a causa di una precisa scelta degli sviluppatori. In ogni caso ciascuna di queste armi non avrà dei perk bloccati e, come tutte le armi del secondo capitolo, potranno essere sbloccate con potenziamenti randomici.

Nel database è presente anche la versione "Perduta nel Tempo" del Sorte Fatale, la quale propone una colorazione diversa e potrà essere sbloccata dai giocatori che si avventureranno nella versione più complessa dell'Incursione, trattandosi di una delle possibili ricompense. Sembra quindi che vi siano due diversi set di armi, ciascuno legato ad una specifica difficoltà del raid.

