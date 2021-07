Destiny 2 x Halo, crossover in arrivo entro fine anno? I rumor si intensificano

Ormai da tempo si vocifera di un possibile crossover tra Destiny 2 e Halo. Se l'operazione dovesse davvero concretizzarsi si tratterebbe indubbiamente di un evento di grande rilievo per la storia di Bungie e per tutti quei giocatori che si sono appassionati alle opere dello studio sin dai tempi di Halo Combat Evolved.

Stando ad un documento notepad di Bungie, emerso in rete grazie al lavoro dei dataminer, la compagnia di sviluppo starebbe pianificando il lancio di un pack speciale in occasione delle celebrazioni del suo 30esimo anniversario. Questo è già divenuto noto alla community alcuni mesi fa, ma recentemente sono emerse online delle interessanti novità che sembrano essere legate alla storica IP di Microsoft.

Le nuove scoperte ci suggeriscono che il pack in questione sarà disponibile a partire dal 21 dicembre di quest'anno e introdurrà quattro mappe PvP (due inedite e due provenienti da Destiny 1), insieme ad una nuova modalità PvP chiamata "Hardware". Oltre a questo, sembra che prenderà piede il crossover Destiny 2/Halo, ed il documento cita alcune delle armi e degli oggetti che sarà possibile ottenere durante la durata dello speciale evento (un fucile di precisione proveniente da Halo, il martello gravitazionale, la Magnum CE, set di armature tratte dallo sparatutto di 343i e altro ancora).

Tutto questo è stato confermato anche dall'insider Nyxara, che già in passato aveva correttamente anticipato dettagli sull'espansione Oltre la Luce e le sottoclassi di Destiny 2. In ogni caso vi raccomandiamo di prendere la notizia con le dovute cautele nell'attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Bungie. Chissà che i primi dettagli non possano giungere in occasione della presentazione ufficiale dell'espansione La Regina dei Sussurri fissata per il 24 agosto.