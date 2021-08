Destiny 2 x Halo: le date degli eventi Bungie e Xbox alimentano i sospetti sul crossover

Microsoft ha recentemente confermato che terrà la sua nuova conferenza Xbox in occasione della GamesCom 2021 il 24 agosto alle ore 19:00. Inevitabile notare come nella stessa giornata, allo stesso orario avrà inizio la nuova Stagione di Destiny 2.

Da alcuni mesi non si fa altro che parlare di una possibile collaborazione tra Bungie e Microsoft per dare vita ad un crossover con protagonisti Destiny e Halo. Rumor diffusi da insider ritenuti generalmente affidabili puntano ad un evento in cui verranno resi disponibili in Destiny 2 diversi elementi tratti dalla serie di Halo, tra cui un fucile di precisione, il martello gravitazionale, la Magnum CE, set di armature e altro ancora. Al momento non abbiamo conferme ufficiali, ma si tratta di una coincidenza che in queste ore ha alimentato più di un sospetto.

Un'altra teoria plausibile vede l'introduzione dell'espansione Regina dei Sussurri al day one su Xbox Game Pass, un po' come accaduto precedentemente come Oltre la Luce. L'accordo ha portato i suoi frutti in passato, ed un secondo tentativo in questo senso sarebbe piuttosto comprensibile.

Al momento non possiamo fare altro che attendere il 24 agosto per scoprire se Bungie tornerà davvero ad avvicinarsi al franchise a cui diede vita sull'originale Xbox ormai quasi 20 anni fa.