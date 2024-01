Destiny 2 x N7: l'Eclissi prosegue con i Desideri di Riven e gli eroi di Mass Effect

Dopo aver dato inizio alla Stagione dei Desideri di Destiny 2 con Geralt di The Witcher, Bungie guarda in direzione di BioWare per lanciare una nuova collaborazione che darà ad ogni Guardiano l'opportunità unica di unirsi all'equipaggio della Normandy.

A partire dal 13 febbraio, gli appassionati di Destiny 2 potranno accedere a nuovi elementi cosmetici e altri articoli in gioco dedicati alla serie fantascientifica di Mass Effect. Il Pacchetto Equipaggio della Normandy conterrà il set di armatura Comandante Shepard per titani ispirato alla N7, il set Vakarian per cacciatori ispirato a Garrus e il set del Capo Ombra per stregoni ispirato a Liara.

Sempre nell'ottica della collaborazione tra Bungie e BioWare troviamo il Pacchetto Rifornimenti dell'Alleanza, un bonus riscattabile gratuitamente che includerà al suo interno l'Involucro della Difesa Migliorata per lo Spettro, la Fregata Ricognitrice dell'Alleanza (ipernave) e la Nave da Sbarco dell'Alleanza (astore), in aggiunta alla mossa finale Colpo omnidirezionale e all'emote Danza da Flux in cambio d'argento.

La partenza della collaborazione a tema Mass Effect sarà preceduta dai Desideri di Riven, una nuova serie di imprese settimanali che partirà il 30 gennaio e che terrà impegnati tutti i Guardiani fino al 12 marzo. Nel corso di questa fase ingame, gli eroi dell'Ultima Città dovranno fare la spola tra le diverse destinazioni del Sistema Solare per guadagnare pegni da scambiare per poter ricevere tutta una serie di ricompense esclusive.

Sempre per il 30 gennaio è prevista la partenza dei nuovi Momenti di Trionfo, che proseguiranno fino al 3 giugno in vista del lancio dell'espansione di Destiny 2 La Forma Ultima. Completando il sigillo MMXXIII dei Momenti di Trionfo si sbloccherà l'acquisto dell'omonima maglietta nel Bungie Store tramite il programma Ricompense di Bungie. Chi riuscirà a portare a termine il trionfo Avventura Paracausale completando le segrete e le incursioni dell'ultimo anno di contenuti, avrà inoltre l'opportunità di ordinare l'esclusiva toppa offerta con le Ricompense di Bungie, da abbinare alla maglietta dei Momenti di Trionfo.