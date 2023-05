Destiny 2 x PlayStation: in arrivo i set di God of War, Horizon e Ghost of Tsushima

Sembra proprio che i primi frutti dell'acquisizione di Bungie da parte di Sony si inizieranno a vedere da domani, grazie all'arrivo della Stagione del Profondo in Destiny 2 L'Eclissi.

Il team di Seattle ha infatti pubblicato un'immagine sui social che annuncia l'imminente arrivo di elementi cosmetici ispirati ad alcune delle più importanti proprietà intellettuali di Sony PlayStation. Più nello specifico, sembrerebbe che con la prossima stagione dello sparatutto live service potremo sbloccare un'armatura a tema God of War per il Titano, un set legato ad Horizon Forbidden West per il Cacciatore ed un completo ispirato a Ghost of Tsushima per lo Stregone. In aggiunta, pare sia previsto un involucro per lo spettro che sembra essere ricoperto dal cordyceps di The Last of Us.

Purtroppo l'annuncio di Bungie si limita all'immagine con questi elementi estetici e non include alcuna informazione su come si potranno sbloccare nel gioco. Non è quindi chiaro se andranno acquistati con l'Argento, se si potranno sbloccare gratuitamente con la Polvere di Stelle oppure se saranno distribuiti tramite un bundle per gli abbonati a PlayStation Plus. Resta anche da capire se questi oggetti si potranno sbloccare anche sulle altre piattaforme.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'immagine delle armature in arrivo con la Stagione del Profondo di Destiny 2 L'Eclissi.