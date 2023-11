Destiny 2 x The Witcher: la Stagione dei Desideri parte all'insegna di Geralt

Per indorare l'amara pillola del rinvio ufficiale di Destiny 2 La Forma Ultima, Bungie confeziona il video di lancio della Stagione dei Desideri e illustra le attività a tema The Witcher da dover svolgere con i Guardiani che dovranno indossare i panni del Lupo Bianco.

L'ultima stagione prima dell'avvento dell'espansione finale della saga di Luce e Oscurità dà infatti inizio al crossover tra Destiny 2 e The Witcher: i giocatori possono accedere a diverse attività speciali e ottenere decori per armatura con cui vestire i panni dello Strigo. Sempre nel corso del crossover sarà possibile sbloccare uno Spettro a tema The Witcher, un astore, un emote e una mossa finale.

La Stagione dei Desideri conduce i Guardiani alla scoperta di un uovo di Ahamkara nascosto, grazie al quale poter stringere un accordo con il drago dei desideri Riven: "La Regina Mara Sov cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio per poter finalmente entrare nel Viaggiatore e raggiungere il Testimone. Questa stagione offrirà delle emozionanti missioni della storia settimanali, la nuova attività 'Tana di Riven' e la nuova funzione di ricerca squadra. Inoltre, riproporrà la mappa Cittadella nel Crogiolo e presenterà una nuova segreta, insieme a tanto altro".

Dal 30 novembre, inoltre, Bungie terrà a battesimo la nuovissima funzione di Ricerca Squadra in versione beta, tramite la quale sarà possibile accedere facilmente a team con cui affrontare tutti i contenuti del gioco come le Incursioni, le Segrete, le attività stagionali, le partite del Crogiolo e gli Assalti.

Alle ore 18:00 italiane è previsto il lancio di Rovina della Signora della Guerra, la seconda segreta dell'espansione L'Eclissi, mentre dal 12 dicembre ripartirà l'evento dell'Aurora, anche qui con tanti Momenti di Trionfo e sfide da completare insieme al proprio alter-ego.