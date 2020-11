Destiny 2: Xur arriva per la prima volta in Oltre la Luce, ecco cosa vende

In questa prima settimana dall'uscita di Destiny 2 Oltre la Luce, prima espansione dell'Anno 4 dello sparatutto in prima persona Bungie, il vecchio Xur è tornato a vendere equipaggiamento esotico per tutti i Guardiani che ne hanno bisogno. Scopriamo insieme come trovarlo e quali sono gli oggetti in vendita.

Fortunatamente non sarà difficile trovare l'Emissario dei Nove, dal momento che si nasconde come al solito nell'hangar della Torre, proprio alle spalle dell'area dedicata all'Orbita Morta.

Ecco di seguito tutti gli oggetti che possono essere acquistati:

Engramma Predestinato - Costo: 1 Messaggio Esotico

Signore dei Lupi, fucile a pompa esotico (slot arma energetica) - Costo: 29 Frammenti Leggendari

Flusso Raiden, casacca esotica per Cacciatori - Costo: 23 Frammenti Leggendari

Sicura Eonica, guanti lunghi esotici per Titani - Costo: 23 Frammenti Leggendari

Fuoco Cromatico, veste esotica per Stregoni - Costo: 23 Frammenti Leggendari

Se avete bisogno di un Messaggio Esotico, ovvero il materiale che serve ad ottenere le vecchie armi esotiche nel Monumento alle Luci Cadute, allora vi consigliamo di accettare anche la quest Xenologia. Il primo step dell'Impresa Esotica consiste nell'accumulare progressi completando assalti o vincendo partite in Crogiolo o Azzardo (se si gioca con i Clan o si affrontano i Cala la Notte si avanza più velocemente).

Sapevate che è stata trovata una nuova loot cave nel Cosmodromo di Destiny 2 Oltre la Luce?