Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 10 maggio

Come ogni venerdì, anche oggi l'emissario dei Nove si è intrufolato in una delle aree di Destiny 2: I Rinnegati per vendere ai Guardiani numerosi equipaggiamenti esotici.

Questa settimana Xur si trova nell'area dell'hangar, sulla Torre. Per trovarlo vi basterà salirele scale situate alle spalle del rappresentante dell'Orbita Morta. Ecco di seguito gli oggetti che potranno essere acquistati fino al prossimo lunedì 13 maggio 2019:

Colonia, lanciagranate esotico (slot per armi pesanti): 29 Frammenti Leggendari

Spina del giovane Ahamkara, guanti lunghi esotici per il Cacciatore: 23 Frammenti Leggendari

Maschera del silente, casco esotico per Titano: 23 Frammenti Leggendari

Occhio di Altromondo, casco esotico per lo Stregone: 23 Frammenti Leggendari

Engramma Predestinato: 97 Frammenti Leggendari

Invito dei Nove: 9 Frammenti Leggendari

L'invito di questa settimana vi chiederà di completare i seguenti obiettivi:

Raccogli 9 campioni dell'Alveare

Ottieni 9 campioni degli Infami

Colleziona 9 campioni dei Corrotti

Porta a termine l'assalto La Corrotta

Vi ricordiamo che potrete ottenere Frammenti Leggendari smontando equipaggiamenti leggendari o esotici e completando alcune taglie.

In attesa di scoprire gli oggetti della prossima settimana, vi ricordiamo che l'Incursione della Stagione della Ricchezza potrà essere giocata sin dal lancio della prossima espansione. Stando ad alcuni rumor, Penumbra ci riporterà sul Leviatano e ci svelerà la fonte del potere dell'Imperatore Calus.