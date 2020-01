Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend dell'11 gennaio

A pochi giorni dal debutto della nuova quest esotica per sbloccare l'arma da supporto Rovina del Diavolo, ecco che Xur fa il proprio ritorno nel mondo di Destiny 2: Ombre dal Profondo per fornire ai Guardiani dell'utile equipaggiamento esotico.

Da oggi fino al prossimo martedì 14 gennaio 2020 potrete trovare il vecchio emissario dei Nove su Titano. Come al solito il mercante di oggetti rari si trova nell'area chiamata Piattaforma, per la precisione in un piccolo edificio a nord. Ecco di seguito gli oggetti esotici in vendita questa settimana:

Pantaloni Fortunati, stivali esotici per Cacciatori - 23 Frammenti Leggendari

Passi Trasversivi, gambali esotici per Stregoni - 23 Frammenti Leggendari

Artiglio Nero, spada esotica (slot arma pesante) - 29 Frammenti Leggendari

Guerriero Eterno, casco esotico per Titani - 23 Frammenti Leggendari

Vi ricordiamo che, come sempre, è in vendita da Xur l'utilissimo Cinque di Spade, un oggetto leggendario che può essere ottenuto gratuitamente e che permette di abilitare particolari modificatori nei Cala la Notte, così da riuscire ad ottenere un punteggio più alto e aumentare la qualità delle ricompense ottenute all'uccisione del boss finale.