Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 12 giugno

Per la prima volta durante la Stagione degli Arrivi, Xur è tornato a nascondersi per la mappa di Destiny 2: Ombre dal Profondo, pronto a vendere armi ed armature esotiche.

Da oggi fino al prossimo martedì 16 giugni 2020 potrete trovare il vecchio emissario dei Nove su Nessus, per l'esattezza sull'enorme nave di Calus situata nella sezione più a nord dell'area di pattuglia, Tomba dello Scrutatore.

Ecco di seguito gli oggetti esotici in vendita questa settimana:

Artiglio Nero, spada esotica (slot arma pesante) - 29 Frammenti Leggendari

Flusso Raiden, casacca esotica per Cacciatori - 23 Frammenti Leggendari

Sprone di Prometeo, Stivali esotici per Stregoni - 23 Frammenti Leggendari

Sintocipiti, guanti lunghi esotici per Titani - 23 Frammenti Leggendari

Come al solito, è possibile acquistare da Xur un engramma predestinato (al cui interno troverete un'esotica mancante nella vostra collezione) al costo di 97 Frammenti Leggendari e il Cinque di Spade, strumento utile per i giocatori che vogliono affrontare i Cala la Notte in versione standard o Calvario.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come trovare ed utilizzare i Messaggi Esotici nella Stagione degli Arrivi di Destiny 2.