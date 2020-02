Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 14 febbraio

Torna ancora una volta Xur, il misterioso mercante di Destiny 2: Ombre dal Profondo grazie al quale i giocatori possono acquistare un bel po' di armi ed armature esotiche con i Frammenti Leggendari.

Da oggi fino al prossimo martedì 18 febbraio 2020 potrete trovare il vecchio emissario dei Nove su Nessus, per la precisione sull'enorme nave di Calus a nord della mappa.

Ecco di seguito gli oggetti esotici in vendita questa settimana:

Cannone a trazione, fucile a pompa esotico (slot arma pesante) - 29 Frammenti Leggendari

Ombra del Drago, casacca esotica per Cacciatori - 23 Frammenti Leggendari

Protocollo Fuoco Stellare, veste esotica per Stregoni - 23 Frammenti Leggendari

Carezza della divinità larvale, guanti esotici per Titani - 23 Frammenti Leggendari

Oltre all'equipaggiamento esotico acquistabile direttamente troviamo nell'inventario di Xur anche l'engramma predestinato (che vi ricordiamo contenente un'esotica mancante nella vostra collezione al costo di 97 Frammenti Leggendari) e il Cinque di Spade, un accessorio che consente di attivare i modificatori nei Cala la Notte e aumentare il moltiplicatore dei punti.

Vi ricordiamo che è attualmente attiva la promozione Twitch Prime di Destiny 2, grazie alla quale si ottengono istantaneamente armi, navicelle e altri contenuti esotici. Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come accumulare Frattalina in Destiny 2, il particolare materiale che va depositato all'Obelisco della Torre per velocizzare l'arrivo delle Prove di Osiride.