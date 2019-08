Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 16 agosto

In attesa di poter mettere finalmente le mani sul cross-save di Destiny 2, i Guardiani possono ancora una volta far visita al caro vecchio Xur, che è tornato a nascondersi in giro per le aree di pattuglia con un bel po' di oggetti esotici.

Da questa sera fino al prossimo 19 agosto 2019 potrete trovare l'emissario dei Nove al suo solito nascondiglio su Titano, nei pressi della Piattaforma.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti in vendita da Xur:

Telesto, fucile a fusione esotico per lo slot energetico - 29 Frammenti Leggendari

Impeto Eonico, guanti lunghi esotici per Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari

Roccaforte, guanti lunghi esotici per Titano - 23 Frammenti Leggendari

Espressione della Verità, casco esotico per Stregone - 23 Frammenti Leggendari

Il consiglio che possiamo darvi è quello di procedere all'acquisto solo ed esclusivamente se uno o più oggetti della lista non fanno parte della vostra collezione. In caso contrario, è meglio risparmiare i preziosi Frammenti Leggendari in attesa dell'uscita di Shadowkeep, quando bisognerà riprendere dalla Collezione tutte le armature Esotiche per ottenerne la versione 2.0. Nel caso poi dovesse mancarvi una delle esotiche de I Rinnegati, potrebbe essere il caso di fare un pensierino sull'Engramma Predestinato.