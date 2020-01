Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 17 gennaio

In orario come tutti i venerdì, il nostro caro vecchio Xur è tornato ad aggirarsi per le aree di pattuglia della Stagione dell'Alba di Destiny 2 con numerosi oggetti esotici in vendita.

Da oggi fino al prossimo martedì 21 gennaio 2020 potrete trovare il vecchio emissario dei Nove su Nessus. Per trovare il mercante non dovrete far altro che saltare sull'enorme nave di Calus a nord della mappa. Ecco di seguito gli oggetti esotici in vendita questa settimana:

Difesa di Shinobu, guanti esotici per Cacciatori - 23 Frammenti Leggendari

Stivali della lunafazione, gambali esotici per Stregoni - 23 Frammenti Leggendari

Colonia, lanciagranate esotico (slot arma pesante) - 29 Frammenti Leggendari

Maschera del silente, casco esotico per Titani - 23 Frammenti Leggendari

Vi ricordiamo che anche questa settimana è possibile riscattare un engramma predestinato (contenente un'esotica mancante nella vostra collezione) e il Cinque di Spade, oggetto leggendario gratuito ed utile ad abilitare particolari modificatori nei Cala la Notte.

A proposito di oggetti esotici, sembra proprio che la nuova quest di Destiny 2 permette di sbloccare una spada esotica, anche se nessuno è ancora riuscito a risolvere il puzzle creato da Bungie.