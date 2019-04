Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 19 aprile

Come ogni venerdì che si rispetti, anche oggi Xur si è nascosto in giro per le mappe di Destiny 2: I Rinnegati ed è pronto a vendere equipaggiamento esotico in cambio di qualche Frammento Leggendario.

Da oggi fino al prossimo 22 aprile l'agente dei Nove si nasconderà sulla Terra, a nord dell'area chiamata Baia Tortuosa.

Ecco di seguito tutti gli oggetti in vendita con relativo costo in Frammenti Leggendari:

Bobina di Wardcliff, lanciarazzi: 29 Frammenti Leggendari

Flusso Raiden, busto per Cacciatori: 23 Frammenti Leggendari

Cuore del Sacro Fuoco, busto per Titani: 23 Frammenti Leggendari

Stivali della Lunafazione, stivali per Stregoni: 23 Frammenti Leggendari

Engramma Predestinato: 97 Frammenti Leggendari

Invito dei Nove: 9 Frammenti Leggendari

Vi ricordiamo che il livello potere dell'equipaggiamento acquistato varia in base a quello del vostro guardiano e, per chi ha raggiunto il level cap, fissato attualmente a 700, tali oggetti sono di livello 681.

Sapevate che secondo alcune dichiarazioni Sony avrebbe impedito a Bungie di inserire nel secondo capitolo dello sparatutto la possibilità di trasferire i personaggi? Un artista ha inoltre dato vita a più di 50 wallpaper per smartphone ispirati ai numerosi emblemi presenti in Destiny 1 e 2.