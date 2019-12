Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 20 dicembre

Ancora una volta è possibile andare a caccia di Xur in giro per le aree di Pattuglia di Destiny 2: Ombre dal Profondo. Scopriamo insieme dove si è cacciato questa volta l'emissario dei Nove e quali oggetti è possibile acquistare.

Da oggi fino al prossimo martedì 24 dicembre 2019 sarà possibile trovare Xur su Titano al suo solito nascondiglio nell'Avamposto delle Sirene.

Ecco di seguito gli oggetti esotici in vendita questa settimana:

Copricapo dell'assassino, casco esotico per cacciatori - 23 Frammenti Leggendari

Rocca controversa, guanti esotici per stregoni - 23 Frammenti Leggendari

Volpe a due code, lanciarazzi esotico (slot arma pesante) - 29 Frammenti Leggendari

Valicadune, schinieri esotici per titani - 23 Frammenti Leggendari

Vi ricordiamo che è possibile sfruttare l'acquisto di oggetti esotici da Xur per far aumentare di qualche livello Potere i propri personaggi secondari, poiché le statistiche di questi oggetti si basano sul livello del proprio personaggio e vi basterà equipaggiare le vostre armi migliori per avere la possibilità di acquistare armature con un livello potere leggermente più alto.

Avete già letto la nostra guida alle ricette natalizie dell'Aurora 2019 di Destiny 2 Ombre dal Profondo?