Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 21 febbraio

Xur è tornato a nascondersi in giro per le aree di pattuglia di Destiny 2: Ombre dal Profondo con un bel po' di oggetti esotici da scambiare con i vostri Frammenti Leggendari.

Da oggi fino al prossimo martedì 25 febbraio 2020 potrete trovare il vecchio emissario dei Nove nella Zona Morta Europa, per la precisione nell'area della mappa chiamata Baia Tortuosa (quella a sinistra).

Ecco di seguito gli oggetti esotici in vendita questa settimana:

Colonia, lanciagranate esotico (slot arma pesante) - 29 Frammenti Leggendari

Flusso Raiden, casacca esotica per Cacciatori - 23 Frammenti Leggendari

Corona delle Tempeste, casco esotico per Stregoni - 23 Frammenti Leggendari

Maschera del Silente, casco esotico per Titani - 23 Frammenti Leggendari

Tra gli oggetti in vendita presso il mercante troviamo al solito anche l'engramma predestinato ( contenente un'esotica mancante nella vostra collezione al costo di 97 Frammenti Leggendari) e il Cinque di Spade, gadget accessibile dal menu dell'inventario e attraverso il quale è possibile attivare i modificatori dei Cala la Notte modificandone il moltiplicatore del punteggio.

Vi ricordiamo che avete solo pochi giorni per potenziare gli Obelischi e donare la Frattalina in Destiny 2, meccanismo che sta mettendo in moto l'intera community dello sparatutto Bungie poiché sbloccherà il Faro e le Prove di Osiride.