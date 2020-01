Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 24 gennaio

Anche questa settimana Xur è tornato in Destiny 2: Ombre dal Profondo, vantando tra gli oggetti in vendita una delle armi esotiche introdotte lo scorso settembre con l'ultima espansione: il Monte Carlo.

Da oggi fino al prossimo martedì 28 gennaio 2020 è possibile fare una capatina presso il tentacolare emissario dei Nove su Titano. Come al solito, Xur si nasconde nella struttura a nord della Piattaforma, una delle uniche due aree di pattuglia del pianeta invaso da Alveare e Caduti. Ecco di seguito gli oggetti esotici in vendita questa settimana:

Brighe di Orfeo, stivali esotici per Cacciatori - 23 Frammenti Leggendari

Espressione della verita, casco esotico per Stregoni - 23 Frammenti Leggendari

Monte Carlo, fucile d'assalto esotico (slot arma cinetica) - 29 Frammenti Leggendari

Mezzo da Guerra Actium, corazza esotica per Titani - 23 Frammenti Leggendari

Tra gli altri oggetti in vendita troviamo anche questa volta l'engramma predestinato (contenente un'esotica mancante nella vostra collezione e acquistabile una sola volta a settimana) e il Cinque di Spade, che sblocca i moltiplicatori di punteggio per il Cala la Notte.

In attesa di scoprire i prossimi oggetti in vendita, vi ricordiamo che fino al prossimo martedì potrete scendere in battaglia grazie allo Stendardo di Ferro della Stagione dell'Alba di Destiny 2, la cui impresa è ora stata semplificata.