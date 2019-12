Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 27 dicembre

Puntuale come ogni venerdì sera, anche questa settimana l'emissario dei Nove è tornato a nascondersi in uno dei pianeti disponibili in Destiny 2: Ombre dal Profondo. Scopriamo dove si trova e quali sono gli oggetti in vendita per i prossimi giorni.

Da oggi fino al prossimo martedì 31 dicembre 2019 potrete far visita a Xur nella Zona Morta Europea, per la precisione a nord dell'area chiamata Baia Tortuosa.

Ecco di seguito gli oggetti esotici in vendita questa settimana:

Il Cervo, casco esotico per Stregoni - 23 Frammenti Leggendari

Maniche Elettrotruccate, guanti esotici per Cacciatori - 23 Frammenti Leggendari

Leone Riggente, lanciagranate esotico (slot arma energetica) - 29 Frammenti Leggendari

MK. 44 Fate largo, schinieri esotici per Titani - 23 Frammenti Leggendari

Se non avete a disposizione abbastanza frammenti leggendari potreste completare qualche taglia con dell'equipaggiamento tra le ricompense, così da poterlo distruggere e ricavarne gli utili materiali di scambio.

Vi ricordiamo inoltre che è attualmente ancora online l'evento natalizio di Destiny 2 e sulle nostre pagine potete trovare una guida completa alle ricette dell'Aurora 2019, così da ottenere armi, Polvere Luminosa e Punti XP bonus.