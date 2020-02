Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 28 febbraio

Come ogni venerdì, il vecchio Xur è tornato nel mondo di Destiny 2: Ombre dal Profondo per vendere armi e armature esotici per tutti i Guardiani che non hanno ancora completato la loro collezione.

Da oggi fino al prossimo martedì 3 marzo 2020 potrete trovare il vecchio emissario dei Nove sulla Torre, l'hub di gioco in cui sono presenti i vari NPC. Per trovare il mercante di oggetti esotici non dovrete far altro che recarvi all'Hangar, luogo in cui ci sono anche Saint-14 e Amanda Holliday.

Ecco di seguito gli oggetti esotici in vendita questa settimana:

Impatto solare, cannone portatile esotico (slot arma energetica) - 29 Frammenti Leggendari

impeto eonico, guanti esotici per Cacciatori - 23 Frammenti Leggendari

Occhio di altromondo, casco esotico per Stregoni - 23 Frammenti Leggendari

Valicadune, stivali esotici per Titani - 23 Frammenti Leggendari

In vendita da Xur trovate come sempre anche l'engramma predestinato ( contenente un'esotica mancante nella vostra collezione al costo di 97 Frammenti Leggendari) e il Cinque di Spade, fondamentale per chi vuole modificare il moltiplicatore del punteggio nei Cala la Notte in versione standard o Calvario.

Vi ricordiamo che è ora possibile riscattare un nuovo bundle Twitch Prime di Destiny 2 contenente numerosi oggetti esotici.