Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 3 gennaio

Anche oggi Xur è tornato a vendere equipaggiamento esotico in Destiny 2: Ombre dal Profondo e, tra gli oggetti disponibili all'acquisto per i prossimi giorni troviamo anche il potentissimo fucile a pompa esotico Signore dei Lupi.

Da oggi fino al prossimo martedì 7 gennaio 2020 potrete far visita a Xur su Io, per la precisione in una grotta situata nell'area chiamata Afflizione del Gigante. Ecco di seguito gli oggetti esotici in vendita questa settimana:

Alchimia Sanguigna, veste esotica per Stregoni - 23 Frammenti Leggendari

Calp-35T1, stivali esotici per Cacciatori - 23 Frammenti Leggendari

Signore dei Lupi, lfucile a pompa esotico (slot arma energetica) - 29 Frammenti Leggendari

Valicadune, schinieri esotici per Titani - 23 Frammenti Leggendari

In attesa di scoprire cos'altro ci venderà Xur la prossima settimana, vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni per approfittare dell'evento a tema natalizio Aurora, durante il quale sarà possibile ottenere punti esperienza bonus, craftare dolciumi per tutti gli NPC e acquistare oggetti unici per la personalizzazione nell'Everversum.