Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 3 maggio

Puntuale come sempre, l'emissario dei Nove con il volto ricoperto di tentacoli è tornato a nascondersi in giro per il mondo di Destiny 2 con nuovi oggetti esotici pronti per essere acquistati al giusto prezzo.

Per trovare Xur questa settimana dovrete andare su Io, per la precisione nell'area chiamata Afflizione del Gigante. Il nostro mercante preferito vi starà aspettando all'interno di una caverna con i seguenti oggetti nel catalogo:

Huckleberry, mitraglietta esotica (slot per armi cinetiche): 29 Frammenti Leggendari

Giullare Gemini, stivali esotici per il Cacciatore: 23 Frammenti Leggendari

Guardie di Antaeus, stivali esotici per Titano: 23 Frammenti Leggendari

Rocca Controversa, guanti lunghi esotici per lo Stregone: 23 Frammenti Leggendari

Engramma Predestinato: 97 Frammenti Leggendari

Invito dei Nove: 9 Frammenti Leggendari

Al solito vi ricordiamo che il livello dell'equipaggiamento che si acquista da Xur varia in base a quello del vostro guardiano e, per chi ha raggiunto il livello 700, l'equipaggiamento acquistato avrà potere pari a 681.

Va inoltre precisato che il bug dell'Invito dei Nove verrà finalmente risolto con l'aggiornamento della prossima settimana. Pare inoltre che alcuni cannoni portatili come il Per Non Dimenticare verranno depotenziati.