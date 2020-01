Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 31 gennaio

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul ritorno delle Prove di Osiride in Destiny 2: Ombre dal Profondo, potete prepararvi ai prossimi contenuti dello sparatutto facendo qualche acquisto dal misterioso Xur.

Da oggi fino al prossimo martedì 4 febbraio 2020 potrete trovare il vecchio emissario dei Nove su Io. Per trovare il mercante non dovrete far altro che recarvi nella grotta situata nell'area che prende il nome di Afflizione del Gigante. Ecco di seguito gli oggetti esotici in vendita questa settimana:

Pantaloni Fortunati, stivali esotici per Cacciatori - 23 Frammenti Leggendari

Protocollo Fuoco Stellare, veste esotica per Stregoni - 23 Frammenti Leggendari

Leone Ruggente, lanciagranate esotico (slot arma energetica) - 29 Frammenti Leggendari

Schinieri Peregrini, stivali esotici per Titani - 23 Frammenti Leggendari

Vi ricordiamo che nell'inventario di Xur trovate come sempre anche l'engramma predestinato (contenente un'esotica mancante nella vostra collezione) a poco più di 90 Frammenti Leggendari e il Cinque di Spade, oggetto fondamentale per attivare i modificatori nei Cala la Notte e ottenere punti bonus.

A proposito di oggetti esotici, avete già riscattato le armi e gli altri contenuti gratis di Destiny 2 con Twitch Prime?