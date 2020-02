Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 7febbraio

Xur è tornato a nascondersi in giro per le aree di Destiny 2: Ombre dal Profondo e, ancora una volta, permette ai giocatori di entrare in possesso senza particolari sforzi di numerose armi ed equipaggiamenti esotici.

Da oggi fino al prossimo martedì 11 febbraio 2020 potrete trovare il vecchio emissario dei Nove sulla Torre, l'hub di gioco in cui sono presenti i vari NPC. Per trovare il mercante non dovrete far altro che recarvi nell'Hangar, l'area situata nella parte destra dell'area e nella quale ci sono anche Amanda Holliday e da qualche settimana anche il Titano leggendario Saint-14. Ecco di seguito gli oggetti esotici in vendita questa settimana:

Artiglio Nero, sapda esotica (slot arma pesante) - 29 Frammenti Leggendari

Radar Zuccone, cappuccio esotico per Cacciatori - 23 Frammenti Leggendari

Anima Eonica, guanti per Stregoni - 23 Frammenti Leggendari

Leone Rampante, stivali esotici per Titani - 23 Frammenti Leggendari

Anche questa settimana troverete nell'inventario di Xur il costoso engramma predestinato (contenente un'esotica mancante nella vostra collezione al prezzo di ben 97 Frammenti Leggendari) e il Cinque di Spade, oggetto fondamentale per chiunque voglia gettarsi nella mischia dei Cala la Notte.

A proposito di oggetti esotici, avete già riscattato le armi e gli altri contenuti gratis di Destiny 2 con Twitch Prime? Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come accumulare Frattalina in Destiny 2, così da contribuire alla quest che si concluderà con il ritorno delle Prove di Osiride.