Destiny 2, Yooka-Laylee, FIFA 20 e il Rotocalco 7 Giorni oggi su Twitch

Sarà un giovedì pieno di appuntamenti interessanti quello che ci accingiamo a passare oggi sul canale Twitch di Everyeye.it insieme a voi. Si parte infatti dalle 17 e vi terremo compagnia per tutta la serata con diverse live che non vorrete assolutamente perdervi.

Come quella dedicata a Yooka-Laylee and The Impossible Lair, il sequel dell'apprezzato platform di PlayTonic Games, che vi mostreremo proprio a partire dalle 17.

Ma se avete ancora l'inno della Champions in testa dopo la due giorni di partite conclusasi ieri, ecco che alle 19 saremo pronti a soddisfare tutte le vostre voglie calcistiche con una bella sessione di FIFA 20 in compagnia del Green. Siete pronti al calcio d'inizio? Sul nostro sito trovate anche l'immancabile confronto FIFA 20 vs PES 2020: dategli un'occhiata.

Alle 20 sarà invece il turno del nostro Rotocalco Videoludico 7 Giorni, mentre alle 21 si passa all'azione vera e propria con Shadowkeep, la nuova espansione di Destiny 2, insieme a Giorno Gaming. Per approfondire, sul nostro sito trovate ben tre ore di gameplay di Destiny 2 Shadowkeep.

Iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it, oppure guardate le nostre live in differita sul canale YouTube Everyeye on Demand.