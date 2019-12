Destiny 3 si farà attendere più del previsto secondo Bungie

Destiny 2 è ormai in circolazione da un bel po' e, a pochi mesi dall'uscita dell'espansione Ombre dal Profondo, c'è chi si sta chiedendo quando avverrà il lancio del terzo capitolo. Stando però alle ultime dichiarazioni di Bungie, potrebbe volerci un po' prima dell'arrivo di Destiny 3 sugli scaffali.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di PCGamesN il buon David ‘DeeJ’ Dague di Bungie ha infatti dichiarato:

"Non ho nessun annuncio da fare al momento sul prossimo capitolo del franchise. Attualmente i nostri sforzi e la nostra attenzione sono rivolti alle stagioni in arrivo, le quali proporranno gradualmente nuovi frammenti di storia e terranno i giocatori incollati allo schermo."

"Capisco che siate curiosi di scoprire cosa verrà dopo Destiny 2 ed è sicuramente una domanda interessante. Vi assicuro che in futuro avremo molto di cui parlare, ma mi dispiace dire che tale momento arriverà tra un bel po'."

È quindi palese come la software house di Seattle voglia concentrarsi principalmente sulle prossime stagioni dell'Anno 3 di Destiny 2. Non è però chiaro se le parole di DeeJ siano un indizio del possibile arrivo di un Anno 4 o del probabile annuncio del terzo capitolo tra la primavera e l'estate del 2020, così da prepararsi al lancio anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Nel frattempo vi ricordiamo che Bungie ha dato il via all'Aurora 2019 di Destiny 2 Ombre dal Profondo, durante il quale potrete ottenere numerosi oggetti per al personalizzazione a tema natalizio e un bel po' di punti esperienza extra.