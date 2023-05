Destiny 3: Bungie ci sta lavorando? Indizi da un sondaggio dello studio di Sony

Bungie continua a lavorare a The Final Shape, l'espansione finale di Destiny 2, ma nel frattempo si fa sempre più presenta la fetta d'utenza che richiede a gran voce l'arrivo di Destiny 3. Un sondaggio dello studio di Sony lascia credere che qualcosa si stia già muovendo dietro le quinte.

Sebbene non abbia lasciato degli indizi inequivocabili, il sondaggio che Bungie rivolge alla sua community lascia intuire che la software house stia già lavorando, o abbia quanomeno in programma il prossimo capitolo della serie.

Tra le domande che Bungie rivolge ai giocatori abbiamo: "Quante probabilità avresti di giocare a un nuovo gioco dei seguenti franchise (Destiny)?", opppure "Di nuovo, pensando a un nuovo gioco di Destiny, quale delle seguenti opzioni preferiresti?". Pur vero che questo non ci dà alcuna conferma dell'effettiva esistenza di un nuovo progetto legato al franchise Sci-Fi, Bungie sembra estremamente interessata a conoscere nel dettaglio l'opinione dei giocatori in merito ad un possibile Destiny 3.

Se un seguito sia già in fase di lavorazione non possiamo ancora saperlo, ed è certo che la priorità di Bungie è attualmente rivolta a Destiny 2 e alla sua espansione conclusiva The Final Shape. Non è per nulla improbabile, però, che lo studio stia parallelamente pensando a come far evolvere la sua serie con un prossimo capitolo.