Destiny 3, è giunto il momento? I fan lo chiedono a gran voce

Anche con L'Eclissi è andato in scena il solito, vecchio copie. L'ultima espansione di Destiny 2 è partita col botto, ma ben presto l'entusiasmo dei giocatori è andato scemando lasciando il posto alle lamentele più disparate, inducendo la stessa Bungie ad ammettere i propri errori.

Stavolta, però, sembra essere caduta la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. Quando un giocatore stufo ha affidato a Twitter la sua "opinione impopolare" secondo la quale sarebbe finalmente giunta l'ora di Destiny 3, l'argomento è andato in trendig topic ottenendo più consensi di quelli che probabilmente s'aspettava.

Molti colleghi gli hanno fatto notare che la sua opinione è tutto fuorché fuori luogo. Un utente ritiene che "le crepe stanno diventando giorno dopo giorno sempre più evidenti", mentre un altro sente "il bisogno di qualcosa di nuovo", perché attualmente il gioco "è un disastro". Il sentimento è condiviso da una larga fetta d'utenza, gli unici titubanti sono i giocatori preoccupati per la possibile sparizione di armi ed equipaggiamenti, e più in generale di tutto il frutto del lavoro compiuto dal 2017 ad oggi, ancora memori di ciò che è accaduto nella transizione da Destiny a Destiny 2. Da allora, in ogni caso, sono cambiate molte cose, e oggi Bungie potrebbe avere tutti i mezzi per garantire un passaggio nel segno della continuità.

E voi, cosa ne pensate? È finalmente giunta l'ora di Destiny 3? La Saga della Luce e dell'Oscurità, tra l'altro, si sta avviando verso la sua naturale conclusione, dal momento che l'espansione finale, The Final Shape, è attesa nel 2024. Dopo quella data potrebbe effettivamente aprirsi una nuova era per la saga di Bungie.