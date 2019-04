Destiny 3 sarà difficile e indirizzato ad un'utenza hardcore, secondo un leak

Nei giorni scorse sono emerse in rete numerose indiscrezioni relative a Destiny 3. A lanciarle è stato un presunto insider che su Reddit è conosciuto come ShadowOfAnonTheNine, che afferma di essere in contatto con uno degli sviluppatori di Bungie.

Oltre ad aver parlato di mondi, nemici e storia, l'utente in questione si è espresso anche sulla tipologia di esperienza che verrà offerta dal terzo capitolo della saga, il primo a vedere la luce senza l'etichetta di Activision. Stando a quanto dichiarato, "Destiny 3 provvederà all'utenza hardcore più di ogni altra cosa. Questo gioco, presumibilmente, sarà più difficile dei precedenti, e presterà molta più attenzione sul modo di giocare della community hardcore". Con questo obiettivo in mente, il team starebbe pensando di implementare una progressione maggiormente incentrata sugli elementi RPG.

Ci teniamo a precisare che ci troviamo dinanzi a informazioni non ufficiali, mai confermate dai diretti interessati. Si tratta, in ogni caso, di un interessante spunto di discussione: vi piacerebbe giocare ad un Destiny ancora più difficile e con maggiori elementi RPG? Diteci la vostra nei commenti! Ciò che è certo, è che sarà davvero interessante scoprire la piega che prenderà il franchise dopo la separazione tra Bungie e Activision.

In Destiny 2, intanto, prosegue la Stagione del Ramingo. Martedì 9 aprile prenderà il via la Settimana dell'Arco, che vedrà il ritorno dell'impresa esotica del Signore del Tuono, e verrà pubblicata una patch che incrementerà il drop rate di Mille Voci.