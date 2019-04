Destiny 3 leak: nuovi rumor su mondi esplorabili, storia e nemici

L'insider conosciuto su Reddit come ShadowOfAnonTheNine afferma di essere in contatto con un non meglio specificato membro del team di sviluppo di Bungie e di aver scoperto da lui tutta una serie di informazioni su Destiny 3.

Secondo quanto anticipato da Anon, il nuovo atto dell'epica battaglia tra i Guardiani dell'ultima città della Terra e i nemici del Viaggiatore dovrebbe introdurre il Velo, una razza aliena completamente inedita proveniente dalle profondità della Via Lattea e risvegliatasi all'interno delle gigantesche astronavi piramidali ammirate alla fine della campagna principale di Destiny 2.

Sempre grazie a questi rumor scopriamo inoltre che l'avventura ci porterà a esplorare ambientazioni come Old Chicago, Europa e Venere, con la nave madre del Velo raggiungibile nell'endgame come la Città Sognante de I Rinnegati.

Quanto alle dinamiche di gioco e agli aspetti prettamente contenutistici, gli ultimi rumor su Destiny 3 descrivono la presenza di diverse abilità inedite per i Guardiani (alcune delle quali basate sull'Oscurità e sui poteri assorbiti dal Velo), di missioni e attività secondarie dalla storia più matura, di una progressione ruolistica più marcata per il lore e l'acquisizione delle armi e, ultima ma decisamente non per ordine di importanza, di una modalità multiplayer PvP con decine di giocatori per lobby e ambientazioni su vasta scala, una formula che dovrebbe sostituire gli scontri a corto raggio del Crogiolo e della modalità Azzardo di Destiny 2.

Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte di Bungie, per un ulteriore approfondimento vi rimandiamo alla lettura delle indiscrezioni su Destiny 3 circolate in rete alla fine dello scorso anno.