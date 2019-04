Destiny 3 senza PvP? Bungie smentisce i rumor sulla rimozione del Crogiolo

Nel corso del consueto appuntamento settimanale con gli appassionati di Destiny, il Community Manager di Bungie David Dague ha reindossato i panni digitali di DeeJ per smentire le ultime indiscrezioni sulla volontà del team di sviluppo di accantonare il PvP e il Crogiolo dall'offerta ludica di Destiny 3.

Interpellato da un utente in merito alla veridicità o meno delle voci di corridoio rimbalzate in rete in questi ultimi giorni, il dirigente di Bungie ha provato a fare definitivamente chiarezza dichiarando che "voglio assolutamente mettere agli atti che qui ci sono membri del team di sviluppo che lavorano ogni giorno sull'evoluzione di Destiny. Proprio in questo momento, al piano di sopra ci sono diversi sviluppatori che si stanno occupando della versione futura del Crogiolo".

DeeJ fa così esplicito riferimento ai rumor e ai recenti leak su Destiny 3 che suggerivano l'intenzione di Bungie di accantonare l'attuale sistema del Crogiolo per abbracciare una nuova funzionalità PvP ambientata all'interno di scenari su vasta scala e con decine di giocatori per lobby, una formula che avrebbe dovuto prendere il posto delle attuali modalità multiplayer basate su scontri a corto raggio tra squadre composte da un esiguo numero di Guardiani e, più di recente, sulle sfide in arena di Azzardo.

L'E3 2019 di metà giugno potrebbe perciò essere il palcoscenico mediatico ideale per l'annuncio in grande stile di Destiny 3, il primo atto della saga sci-fi di Bungie realizzato lontano dall'egida di Activision in virtù dello storico divorzio tra la software house di Bellevue e il publisher statunitense avvenuto a inizio anno.