Destiny 3 è in sviluppo? I recenti annunci sembrano confermare un vecchio leak

Sebbene fino ad oggi tutti gli indizi lasciassero pensare al contrario, sembra che le possibilità circa l'arrivo di Destiny 3 non siano nulle. A dare speranza ai fan dello sparatutto è un vecchio leak, che è stato parzialmente confermati dagli annunci più recenti di Bungie.

Il leak in questione conteneva tutti i dettagli sulle sottoclassi Prismatiche, che sono state al centro del gameplay reveal de La Forma Ultima, avvenuto in occasione di una diretta streaming ieri pomeriggio.

Lo stesso insider che sosteneva l'arrivo di classi ibride, descritte minuziosamente, affermò anche che Destiny 3 fosse in sviluppo con il nome in codice Payback. Secondo questo misterioso utente, il gioco proporrà meccaniche ruolistiche ancor più profonde rispetto a quelle che stiamo vedendo e vedremo in Destiny 2, tanto che le classi verranno definitivamente accantonate: tutti i giocatori potranno decidere come far specializzare il personaggio e, volendo, anche uno Stregone potrebbe eseguire un triplo salto.

Per quello che riguarda il nome in codice, che in italiano significa 'rivincita', non sembrerebbe avere nulla a che fare con la trama, quindi si esclude che il Testimone possa avere la meglio alla fine dell'espansione. Secondo l'insider, si tratterebbe di un riferimento alla software house, che vorrebbe che questo nuovo capitolo della serie rappresentasse un punto per ripartire da zero e lasciarsi alle spalle i recenti problemi.

Un'ulteriore conferma è rappresentata dalle parole di Luke Smith, che ieri ha aperto la diretta a tema The Final Shape. Lo sviluppatore di Bungie non solo ha svelato che Destiny 2 non finirà con La Forma Ultima, ma che il team di Seattle ha grandi piani per il futuro della serie. Insomma, non possiamo escludere che il terzo capitolo vedrà la luce tra qualche anno, magari dopo che Marathon avrà raggiunto gli scaffali di tutti i negozi.

In attesa di scoprire se sia tutto vero o frutto di una fortunata coincidenza, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i nuovi dettagli sul gameplay di Destiny 2 La Forma Ultima.

