Destiny: Bungie lavora con NetEase ad un capitolo mobile della serie?

Nell'ottica dell'espansione del franchise di Destiny, Bungie potrebbe essersi messa all'opera per realizzare un capitolo mobile della nota serie Sci-Fi. A suggerirlo sono gli stessi annunci di lavoro che gli autori hanno pubblicato sulle proprie pagine online.

I primi indizi giungono dalle informazioni legate alla posizione di Art Director, attualmente disponibile presso lo studio. Il candidato in questione dovrà "lavorare sia con un team interno che con partner esterni per assicurarci di creare un'esperienza di Destiny eccezionale per i giocatori, ottimizzata per la piattaforma e i territori di mercato, sostenendo i pilastri e il marchio IP di Destiny". Tra i requisiti fondamentali, viene richiesta "esperienza con un gioco tripla A o almeno un grande titolo per piattaforme mobile".

Sappiamo come Bungie sia affiliata a NetEase, compagnia cinese specializzata sul mercato mobile. Ebbene, lo studio richiede che il candiato abbia familiarità con la lingua cinese e che sia "propenso a viaggiare in Cina o accogliere ospiti a cadenza regolare (ogni 2-3 mesi)". Oltretutto, diverse altre posizioni presso Bungie citano insistentemente la necessità di conoscere approfonditamente il mondo dei giochi mobile.

È possibile che gli ideatori di Halo e Destiny vogliano dunque allargare i propri orizzonti e, sfuttando la partnership stretta con NetEase nel 2018, espandere i suoi franchise oltre il mercato PC e console. Del resto, la compagnia ha sottolineato di voler portare il nome di Destiny anche nei settori delle serie TV, dei fumetti e dei libri.