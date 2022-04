Destiny: Bungie sta lavorando ad una serie animata?

Bungie è alla ricerca di personale per la divisione Destiny Universe Transmedia, creata recentemente per lavorare su una serie di media come fumetti, romanzi, film, adattamenti TV e serie animate. Proprio una serie animata potrebbe essere il prossimo progetto a tema Destiny a vedere la luce.

La compagnia sta cercando nuove figure professionali, tra questi anche animatori 2D e 3D per la divisione Transmedia, che come detto non si occupa di videogiochi ma bensì di media collegati al franchise Destiny. A febbraio, Bungie ha assunto Derick Tsai di Riot Games, ex responsabile della divisione Multimedia di Riot e autore dei cortometraggi di League of Legends.

Proprio Tsai ha il compito di guidare la nuova divisione di Bungie e di portare Destiny nel mondo dell'intrattenimento a 360 gradi. Una serie animata potrebbe essere già in fase concept insieme ad altre produzioni destinate al cinema e al mondo della TV, operazione resa più semplice dall'acquisizione di Sony. PlayStation aiuterà Bungie e portare Destiny sul grande schermo con l'obiettivo di espandere il franchise oltre i videogiochi, la casa non ha mai nascosto questo ambizioso desiderio e con l'aiuto di Sony può certamente riuscire nel suo intento.

Ne sapremo di più nel prossimo futuro, al momento infatti tutto tace per quanto riguarda i progetti extra gaming legati al mondo di Destiny.