Destiny: Bungie lavorava ad una serie animata con Netflix, ma è stata cancellata?

Già negli scorsi anni si era vociferato di una serie animata di Destiny, con Bungie che sembrava apparentemente interessata ad esplorare nuovi orizzonti per il suo franchise di punta. Secondo quanto riporta Paul Tassi di Forbes il progetto è ad un certo punto esistito, tuttavia è stato infine deciso di scartarlo.

Tramite un nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube, Paul Tassi ha discusso della questione, ed ha rivelato che lo studio oggi facente parte dei PlayStation Studios stava lavorando a una serie animata di Destiny in collaborazione con Netflix. Questo, tuttavia, prima dell'acquisizione da 3.6 miliardi di dollari di Bungie da parte di Sony.

"Tuttavia, sembra che, nonostante i progressi compiuti nelle fasi iniziali, il progetto non sia riuscito a concretizzarsi oltre la fase di scripting", ha detto Tassi. "Ho sentito molto tempo fa che si parlava di una serie Netflix di Destiny, uno show animato. Ma alla fine non sono riusciti a realizzarlo. Non sono sicuro di quanto lontani siano arrivati i lavori, penso che fosse nella fase di sceneggiatura o qualcosa del genere. Questo è successo molto tempo fa. Penso che sia stato prima dell’acquisizione di Sony, ne sono abbastanza sicuro".

A proposito di Bungie, sembra che lo studio di Sony sia interessato a sviluppare un nuovo gioco destinato ai device mobile.

