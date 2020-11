Destiny, DeeJ lascia Bungie dopo nove anni: il saluto ai videogiocatori

Per oltre nove anni, David Dague, meglio conosciuto come DeeJ è stato il volto di Bungie, occupandosi della comunicazione e rappresentando il punto di congiunzione tra lo studio e la grande comunità di appassionati. I giocatori di Destiny, in particolare, lo conoscono fin troppo bene.

La scorsa settimana è stato duro, quindi, apprendere del suo abbandono, specialmente perché mancano pochissimi giorni al lancio di Destiny 2: Oltre La Luce, grande espansione destinata ad inaugurare il quinto anno di contenuti. "Ci vediamo tra le stelle": con queste parole introduce il suo video-saluto a tutti gli appassionati, che lo vede uscire dagli studi di Bungie per l'ultima volta nella sua carriera, con una bella Collector's Edition di Oltre la Luce tra le mani. DeeJ ha affermato che è stato un onore e un piacere collaborare con lo studio di Bellevue nel corso dell'ultima decade, e ha assicurato che non sparirà dalla community di Destiny, alla quale è legato da un sentimento di profondo affetto.

Non conosciamo il prossimo passo dell'ormai ex Community Manager in Bungie, ma nel frattempo potete guardare anche voi il video-saluto dirigendovi in calce a questa notizia. Destiny 2: Oltre la Luce esce il 10 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC (preload il 9 novembre). Sarà retrocompatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S fin dal lancio delle console, mentre l'update next-gen gratis è previsto per l'8 dicembre. Ricordiamo, infine, che Oltre La Luce sarà incluso in Xbox Game Pass fin dal lancio.