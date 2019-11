Destiny e Destiny 2 sono down, server inaccessibili ed errore 'Stork'

Al momento non sono note le cause, pertanto non sappiamo se il recente lancio di Destiny 2 su Google Stadia ha avuto qualcosa a che fare con i guai tecnici che si sono verificati. Gli abbonati a Stadia Pro, ricordiamo, hanno ricevuto gratuitamente Destiny 2: The Collection , edizione del gioco comprensiva di tutte le sue espansioni.

We are investigating issues affecting Destiny 1 and Destiny 2. Please standby for updates. — Bungie Help (@BungieHelp) November 22, 2019

We are continuing to investigate this issue. Thank you for your patience while we provide further updates. https://t.co/vnO9hvI9BK — Bungie Help (@BungieHelp) November 22, 2019